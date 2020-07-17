МИД Литвы обеспокоен ситуацией в Беларуси

По мнению МИД Литвы, кампания по выборам президента показывает, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии, а продолжающиеся политически мотивированные репрессии «возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, пишет DELFI , что «последние события во время предвыборной кампании (селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданского общества, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых СМИ, блогеров, задержание сотен лиц) вызывают большую обеспокоенность».

Литовские дипломаты считают, что «Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии», а «продолжающиеся политически мотивированные репрессии, вероятный рост новых политзаключенных возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси».

МИД призвал власти Беларуси «обеспечить конкурентные условия для проведения выборов, безопасные, свободные и честные выборы, освободить всех задержанных и обеспечить основные права и свободы человека».

«Белорусское руководство многократно публично заявляло о готовности провести в жизнь все рекомендации международных учреждений, также подтверждало свое согласие на международный пересмотр проведения в жизнь Национального плана действий относительно рекомендаций ЕС по стресс-тестам, однако до сих пор реального прогресса в этой области нет», - отмечает министерство.

Также отмечается, что, являясь ближайшим соседом Беларуси, Литва с беспокойством следит за ситуацией с пандемией COVID-19 в Беларуси и предоставила стране соответствующую гуманитарную помощь.