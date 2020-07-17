Головченко: в рамках ЕАЭС нет свободной торговли

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В рамках Евразийского экономического союза пока не удается обеспечить свободную торговлю, заявил премьер-министр Роман Головченко.

Фото пресс-службы правительства

Выступая 17 июля на заседании Евразийского межправительственного совета, он отметил, что этот вопрос включен в повестку дня заседания межправсовета.

«К сожалению, пока не удается в полной мере переломить силу сопротивления при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений», — сказал Головченко (видеозапись встречи разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь правительства Александра Исаева).

Также премьер обратил внимание на нерешенные вопросы, связанные с созданием единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС.

«В поле нашего зрения остается тема формирования общих энергетических рынков. Сегодня мы обсудим ход работы по формированию рынка газа и рынка нефти», — сообщил Головченко.

Он выразил надежду, что под председательством Беларуси в ЕАЭС будут сделаны «реальные шаги» по обеспечению четырех свобод в рамках союза, которые касаются свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей и рабочей силы.

Одним из важных вопросов глава белорусского правительства назвал тему исполнение соглашения о маркировке товаров средствами идентификации.

«В этой сфере крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки, применение единых требований к национальным компонентам информационной системы маркировки», — отметил Головченко.

Он дал понять, что эта тема важна с точки зрения свободного передвижения товаров в рамках ЕАЭС.

«Нужно посмотреть и на ранее согласованные сроки введения маркировки на отдельные группы товаров, являются ли они актуальными во время пандемии и не приведут ли к ограничению взаимных товарных потоков», — сказал глава белорусского правительства.

По его словам, требуют внимания и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции в рамках ЕАЭС.
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Тэги: Евразийский союз Персона: Роман Головченко Александра Исаева

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