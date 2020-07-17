Представитель штаба Бабарико: в мире есть много примеров, когда определенными усилиями удается сменить режим

«В мире есть много примеров того, когда именно определенными усилиями удается сменить режим или бороться с тем, с чем народ не согласен», — заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова 17 июля на совместной пресс-конференции с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителем штаба Валерия Цепкало.

«Мне кажется, сейчас как раз такое уникальное время, когда мы можем что-то поменять, — сказала Колесникова. — Мы будем очень горды за себя, что, несмотря на такой длительный диктаторский режим, мы смогли это изменить».

В свою очередь Тихановская заявила: «Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте — из-за любви. Из-за любви к своему мужу. Поэтому решила продолжить дело, которое он считал важным. Люблю белорусов».