Минский университет третьего возраста подвел итоги учебного года

Минский университет третьего возраста (УТВ) подвел итоги своей деятельности в учебном году 2019-2020.

Слушателями УТВ в этот период стали более 800 пожилых белорусов возрастной категории 60+, получивших возможность изучать широкий круг дисциплин по 25 направлениям, в числе которых были иностранные языки, журналистика, ИТ, а также каллиграфия, комнатное садоводство, возрастной макияж, экскурсоведение, школа правовой грамотности.

Кроме того, слушатели также смогли принять участие в волонтерских проектах университета. Преподавателями УТВ выступили более 70 волонтеров.

«С учетом возрастной категории наших слушателей, в условиях COVID-19 в течение последних нескольких месяцев обучение в УТВ происходило дистанционно. Тем не менее, большинство слушателей и преподавателей смогли освоить различные интернет-ресурсы и продолжить занятия онлайн, — отметила руководитель УТВ Елена Станиславчик. — В будущем мы сможем использовать этот опыт дистанционного обучения для собственной онлайн-платформы университета, возможность создания которой мы рассматриваем сейчас».

Елена Станиславчик также отметила, что по инициативе генерального партнера УТВ — компании JTI, университет в числе первых в Беларуси внедрил оценку социального воздействия своей деятельности на основе модели LBG (London Benchmarking Group — Лондонская группа сопоставительного анализа).

В компании JTI подчеркнули: «Наше партнерство с УТВ состоит не только в поддержке деятельности самого университета, но и в реализации совместных проектов, например, волонтерских, а также внедрении передовых технологий в социальной сфере, одной из которых является международный стандарт LBG. Мы с гордостью можем констатировать эффективность социального воздействия УТВ на основании роста таких показателей, как приобретение слушателями новых знаний, расширение круга общения, самореализация, индекс жизненной удовлетворенности и др.».

Проект «Минский университет третьего возраста» реализует ОО «Белорусская ассоциация социальных работников». Генеральным партнером УТВ является компания JTI в Беларуси, оказывающая поддержку проекту с 2014 г.