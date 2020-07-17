Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской заявили о нарушениях ОНТ Конституции и закона о СМИ

В обращении к ОНТ штабы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской заявили о нарушении этим телеканалом Конституции Беларуси и закона о СМИ.

Обращение к телеканалу, офис которого расположен на улице Коммунистической в центре Минска, передадут сегодня представители штабов Мария Колесникова, Вероника Цепкало, а также кандидат в президенты Светлана Тихановская. Об этом они сообщили 17 июля на совместной пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

Как отмечается в обращении, «в эфире Общенационального телевидения в последнее время регулярно размещаются видеоматериалы в отношении находящихся в стадии расследования уголовных дел». «Журналистами допускаются категоричные высказывания о преступных действиях некоторых лиц, при этом до сих пор, как следует из опубликованной информации, не предъявлены соответствующие обвинения, нет приговора суда», — заявляют авторы документа.

Они отмечают, что «согласно ст. 26 Конституции Беларуси, никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Кроме того, отмечают представители штабов альтернативных кандидатов, согласно ст. 4 закона о средствах массовой информации, закреплены основные принципы деятельности СМИ, в том числе достоверность информации (средства массовой информации должны распространять информацию, соответствующую действительности); законность (информация не должна противоречить требованиям законодательства Беларуси); равенство (СМИ исходят из равенства прав всех физических лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц на распространение и получение массовой информации).

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Также они напоминают ОНТ о принципе уважения прав и свобод человека, обеспечивающем соблюдение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и иными законодательными актами, а также о многообразии мнений, когда средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов в обществе.

В обращении отмечается, что «средства массовой информации не должны допускать распространения информации, посягающей на нормы общественной нравственности; соблюдение норм профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали — журналисты средств массовой информации в своей деятельности должны неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и общепринятые нормы морали».

«Систематически размещаемые материалы, содержащие материалы следствия, не могут включать заключение о виновности либо о совершении преступлений до приговора суда, и должны предоставлять возможность на ответный комментарий со стороны защиты обвиняемых лиц. Учитывая невозможность таких комментариев, а также учитывая невозможность подмены судебного процесса телевизионным расследованием, предлагаем использовать эфирное время телеканала для увеличения времени показа следующих программ и материалов», — говорится в обращении к ОНТ.

Колесникова, Цепкало и Тихановская предлагают своим сторонникам обратиться с аналогичными письменными обращениями к ОНТ, отмечая, что это законное право любого гражданина Беларуси.

Как сообщалось, 10 июля адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» телеканала ОНТ о так называемом деле «Белгазпромбанка» с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными.