«Радио Свобода» заявило о попытках властей помешать зрителям получить доступ к новостям

Перед президентскими выборами 9 августа белорусские власти пытаются остановить вещание «Радыё Свабода» и помешать зрителям получить доступ к надежным новостям. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента RFE/RL Дейзи Синделар.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте радиостанции, в преддверии выборов власти страны задержали сотни активистов и журналистов, в том числе пять сотрудников белорусской службы «Радио Свобода». «Инцидент произошел в рамках кампании агрессии, направленной на подрыв независимой прессы», — говорится в заявлении.

«Самая жесткая атака произошла 15 июля, когда журналист "Радыё Свабода" Антон Трофимович был задержан и избит при участии семи сотрудников ОМОНа, которые надели на него наручники и заставили его встать на колени на полу милицейской машины, доставив его в участок со сломанным носом. Трофимович, который впоследствии был освобожден без объяснения причин его задержания, сообщал из центра Минска о протесте против отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатов от оппозиции Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Следственный комитет Беларуси заявил, что будет расследовать обстоятельства задержания Трофимовича», — отмечается в заявлении.

Накануне журналисты радиостанции Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик были задержаны во время прямой трансляции протестов против решения ЦИК и содержались под стражей в течение нескольких часов.

Позднее «Радыё Свабода» сообщила о получении аудиозаписей от анонимных источников, которые дают понять, что вещание станции контролируется, а за журналистами сознательно следят. Бывший милиционер проанализировал записи и подтвердил их подлинность.

«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси, — отмечает Дейзи Синделар, — Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению в середине прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить нашу трансляцию и помешать аудитории получить доступ к надежным новостям».

19 июня, в последний день кампании по сбору подписей, журналисты «Свабоды» Александра Дынько и Андрей Рабчик были задержаны людьми в штатском во время прямой трансляции из центра Минска и доставлены в участок на милицейской машине.

25 июня Игорь Лосик, известный блогер и бывший участник стипендиальной программы имени Вацлава Гавела, был арестован и обвинен в использовании канала Telegram для «подготовки к нарушению общественного порядка». Лосик, который также является консультантом «Радыё Свабода» в социальных сетях, содержится в следственном изоляторе в Минске.

Как отмечается в заявлении, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев «открыто обвинил "Радыё Свабода" в содействии "координации" уличных митингов в прямом эфире».