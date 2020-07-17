Минчанин на «Фольксвагене» насмерть сбил мужчину на трассе Р1

Водитель автомобиля Volkswagen сбил 68-летнего мужчину, который стоял на обочине возле своего авто на трассе Р1.

Фото: ГАИ

По информации городской ГАИ, авария произошла днем 16 июля на 18-м км автодороги Минск — Дзержинск.

По предварительной информации, 24-летний минчанин ехал в сторону Дзержинска и отвлекся от дороги. В результате Volkswagen съехал на правую обочину, где возле своей машины стоял житель Минского района. Легковушка врезалась в Opel и сбила стоявшего рядом с ним водителя.

От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия.