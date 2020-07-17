Фигуранта «дела Тихановского» Сергея Колмыкова оштрафовали за неповиновение милиции

Суд Ленинского района Гродно 17 июля рассмотрел административные дела 20-летнего жителя областного центра Сергея Колмыкова, который также является одним из фигурантов уголовного «дела Тихановского».

Его признали виновным в неповиновении милиции, но оправдали в части обвинения в мелком хулиганстве. Колмыков оштрафован на 810 рублей (30 базовых величин).

Сергей Колмыков был задержан на Советской площади Гродно 29 мая. Он пришел на пикет, чтобы поставить подпись за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Его задержали сразу после потасовки на площади, когда милиционер оказался на земле.

Молодой человек был освобожден из СИЗО на улице Володарского в Минске 5 июня под подписку о неразглашении. Он остается обвиняемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудника милиции.

Административное дело рассматривала судья Лариса Борель. Рассмотрение дела началось 17 июня, его отправляли на доработку.

Колмыков, согласно протоколу административного правонарушения, совершил мелкое хулиганство и оказал сопротивление милиции (статьи 17.1 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях).

Согласно протоколу, вечером 29 мая Колмыков выражался нецензурной бранью в общественном месте возле Советской площади. Кроме того, когда его задержали за нецензурную брань, он оказал сопротивление, отказался пройти к служебной машине и попытался скрыться. Молодой человек не признал себя виновным по обеим статьям.

На суде свидетелями выступили сотрудники ОМОНа Олег Лычагин и Сергей Клыжук.

В ходе судебного заседания стало известно, что Колмыков женился после освобождения из СИЗО. Его жена Ирина также выступила свидетелем в суде. В качестве свидетеля опросили и несовершеннолетнего Я. в присутствии мамы, которого задержали вместе с Колмыковым.

Суд вынес решение оштрафовать Колмыкова за неповиновение милиции. Суд снял с Колмыкова обвинение в мелком хулиганстве, так как не нашел доказательств этому.

Ранее над девятью другими фигурантами «дела Тихановского» прошли административные суды. Фигуранты получили от 5 до 15 суток ареста.