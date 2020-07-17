Цепкало призвала прекратить репрессии в отношении народа

Штабы кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также незарегистрированных кандидатами Виктора Бабарко и Валерия Цепкало призвали правоохранительные органы прекратить репрессии в отношении собственного народа.

Призыв озвучила супруга Валерия Цепкало Вероника Цепкало 17 июля в Минске на совместной пресс-конференции со Светланой Тихановской и представителем штаба Бабарико Марией Колесниковой.

«Мы уже увидели, какое количество мирных граждан вышло на улицы наших городов, не только Минска, но и областных центров, — сказала Цепкало. — Мы одновременно видим реакцию властей на эти мирные собрания, которые, между прочим, предусмотрены Основным законом страны. Мы видим, как ОМОН хватает женщин, мужчин без оружия, которые вышли на мирные митинги, демонстрации. Для меня эта позиция вообще не понятна».

«Сейчас мы — здесь три женщины собрались, это женская коалиция — обращаемся к правоохранительным органам, нашему ОМОНу: пожалуйста, ребята, мы — такой же народ, как и вы. Вы давали присягу не одному человеку, а белорусскому народу. Поэтому я вас очень прошу: прекратите репрессии в отношении белорусского народа», — заявила Цепкало.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек.