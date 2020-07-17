Подписание евразийской стратегии до 2025 года планируется осенью

Подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года планируется осенью этого года, сообщил 17 июля премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Подготовлен и в целом одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В документе заложены механизмы формирования общих рынков союза, сформулированы подходы к развитию новых направлений в совместной инновационной и инвестиционной деятельности», — сказал Головченко, выступление которого распространила пресс-служба правительства.

По его словам, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет осенью в Минске.

Как заявил Головченко, нужно приложить максимум усилий по качественной доработке проекта стратегии. «Вероятно, главам правительств будет целесообразно еще раз обсудить этот проект до заседания Высшего евразийского экономического совета», — предположил он.

Премьер-министр также дал понять, что белорусская сторона заинтересована в создании единого энергетического рынка, но при этом сообщил, что в поле зрения Евразийского межправсовета были и остаются барьеры и изъятия. «На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся хода устранения препятствий на внутреннем рынке, и определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы отмечается», — сказал Головченко.

На предыдущем заседании межправительственного совета ЕАЭС, который проходил в апреле, также обсуждался проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года.

Тогдашний премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что главы государств ЕАЭС еще в 2018 году поручали представить им этот документ на утверждение до конца 2019 года. «К сожалению, мы этот срок нарушили», — сказал Румас.

Белорусская сторона в рамках ЕАЭС добивается пересмотра условий поставок российских энергоносителей. В свою очередь Россия увязывает этот вопрос с углублением интеграции.