Лукашенко сказал Мишустину, что белорусская земля «всегда была близкой и родной для русского человека»

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который впервые прибыл во Дворец Независимости, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь, — сказал Лукашенко Мишустину. — Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой».

Президент Беларуси также отметил, что союзные отношения должны строиться только на равноправной основе, а все договоренности — выполняться сторонами.