С 20 июля отменяются несколько поездов по маршруту Минск — Брест — Минск

В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожных мостов на перегонах Грицевец — Лесная и Береза Картузская — Оранчицы в график движения некоторых поездов были внесены изменения, сообщили в пресс-центре БЖД.

Так с 8:00 21 июля до 7:00 22 июля был изменен порядок проезда поездов, курсирующих по маршруту Минск — Брест — Минск.

Были отменены следующие поезда межрегиональных линий:

№ 651 Минск — Брест отправлением из Минска 21 июля;

№ 662 Брест — Минск отправлением из Брестайё 22 июля;

№ 725/726, 727/728, 737/738, 735/736 сообщением Минск — Брест — Минск отправлением из Минска и Бреста 21 июля;

№ 701 Минск — Брест отправлением из Минска 21 июля;

№ 702, 736 Брест — Минск отправлением из Бреста 22 июля;

№ 735 Минск — Брест отправлением из Минска 20 июля.

При этом отдельные поезда Минск — Брест — Минск будут курсировать по маршруту Минск — Барановичи — Минск. Так, поезд межрегиональных линий экономкласса № 661 Минск — Брест 21 июля будет следовать по измененному расписанию через Барановичи — Лунинец. Помимо этого, по такой же схеме часть поездов Брест — Барановичи — Брест направят по маршруту Брест — Оранчицы — Брест.