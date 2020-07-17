После кадровых перестановок Лукашенко обновил состав Совбеза

После кадровых перестановок в высших эшелонах власти Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ подписан 17 июля, сообщила пресс-служба президента.

В состав совета включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Исключены из состава СБ его бывший госсекретарь Станислав Зась, бывший глава КГК Леонид Анфимов и бывший премьер-министр Сергей Румас. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно (первый ранее возглавлял Госкомвоенпром, второй — Минобороны).