Лукашенко пожаловался Мишустину на «очень странные вещи» в избирательной кампании

Президентские выборы в Беларуси стали одной из тем переговоров Александра Лукашенко и премьер-министра России Михаила Мишустина, который 17 июля в Минске принял участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Фото: president.gov.by

«Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер также отметил, что белорусская сторона настаивает на выполнении всех договоренностей. «И с нашей стороны есть список, и с российской. Чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — заявил Лукашенко.

«Ну и времена изменились, — отметил он. — Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100—150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами».