Пропавшего 59-летнего сельчанина нашли в лесу под Городком

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Сотрудники Городокской милиции и поисково-спасательного отряда «Ангел» отыскали в лесу пропавшего 14 июля 59-летнего мужчину.

По сообщению пресс-службы МВД, с заявлением об исчезновении жителя деревни Прудок в отдел милиции обратился его племянник. Мужчина пояснил, что родственник имеет проблемы со здоровьем и ориентацией в пространстве.

Сотрудники уголовного розыска и волонтеры развернули поисковую операцию. Сегодня вечером в пяти километрах от деревни удалось обнаружить велосипед пропавшего, а затем и его самого.

Изнеможденный мужчина практически не мог самостоятельно передвигаться. Ему оказали первую помощь и транспортировали до автомобиля сотрудников, чтобы быстрее доставить медикам.
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Тэги: отряд Ангел поиск пропавшего поиск человека Город: Городок

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