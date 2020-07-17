Пресс-служба ОНТ заявила о давлении на журналистов телеканала

«Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей», — говорится в опубликованном вечером 17 июля сообщении пресс-службы телеканала.

«Несмотря на это, обращения, поступившие в адрес телеканала, будут рассмотрены в порядке, установленном Законом Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц"», — отмечается в релизе.

«Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей. Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу», — заявила пресс-служба канала.

17 июля штабы кандидата в президенты Светланы Тихановской и претендентов на высший государственный пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые оспаривают их нерегистрацию кандидатами, сообщили о подготовленном в адрес телеканала обращении, где указывается на нарушение им Конституции и закона о СМИ.

Как отмечается в обращении, «в эфире Общенационального телевидения в последнее время регулярно размещаются видеоматериалы в отношении находящихся в стадии расследования уголовных дел». «Журналистами допускаются категоричные высказывания о преступных действиях некоторых лиц, при этом до сих пор, как следует из опубликованной информации, не предъявлены соответствующие обвинения, нет приговора суда», — заявляют авторы документа.

Они отмечают, что, «согласно ст. 26 Конституции Беларуси, никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Штабы предложили своим сторонникам обратиться с аналогичными письменными обращениями к ОНТ, отмечая, что это законное право любого гражданина Беларуси.

10 июля адвокаты Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» телеканала ОНТ о так называемом деле «Белгазпромбанка» с кадрами очных ставок экс-банкира с его бывшими подчиненными.

По мнению защитников, видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права, а информация, представленная телеканалом обществу, имеет однобокий и необъективный характер.