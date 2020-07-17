За участие в акции протеста в Бресте оштрафовано еще 18 человек, один — арестован на 15 суток

В суде Ленинского района Бреста 17 июля продолжилось рассмотрение административных дел граждан, задержанных вечером 14 июля в областном центре во время стихийной акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

16 июля этот суд за участие в акции оштрафовал на 30 базовых величин (810 рублей) 13 человек, в том числе журналиста портала «Першы рэгiён» Данилу Полянского, который по заданию редакции снимал акцию. Еще три человека — Евгений Синяк, Виталий Бритько и Павел Швейкус — были арестованы на 15 суток. Все 16 признаны виновными по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 17 июля за участие в этой акции судили еще 21 человека также по ст. 23.34 КоАП. Четыре человека оштрафовано на 30 базовых величин, один — на 25 (675 рублей), 13 — на 20 (540 рублей). Одного — Дениса Сороку — арестовали на 15 суток.

Материалы административного дела одного задержанного суд отправил на доработку в милицию. Рассмотрение еще одного дела продолжится 20 июля.

14 июля в Бресте было задержано 45 человек. Восемь отпустили из милиции без составления протокола. Остальных до суда поместили в изоляторы временного содержания Ленинского РОВД Бреста и Кобринского райотдела милиции.

«Такими репрессиями власти хотят запугать людей, которые добиваются проведения честных президентских выборов, — заявил Кисляк. — Сегодня в суде я видел, как один сотрудник милиции давал по нескольким делам практически идентичные свидетельские показания, подсматривая в свой блокнот. Это издевательство над правосудием, а судья на данные факты не реагировал».