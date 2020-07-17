Адвокаты Бабарико подали новую жалобу в Верховный суд по доверенности

Адвокаты находящегося в СИЗО КГБ бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико пока не получили жалобу в Верховный суд за его подписью, но подали новую жалобу по нотариально заверенной доверенности.

Верховный суд отказал 16 июля в возбуждении дела на основании жалобы, поданной по доверенности. Тем не менее 17 июля адвокат Бабарико Максим Знак подал в ВС новую жалобу, в которой «четко прописано право адвоката на подписание жалобы на основании доверенности».

Утром 17 июля адвокаты были у Бабарико, чтобы он мог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд по почте из СИЗО. Адвокаты через администрацию СИЗО обратились с просьбой позволить Бабарико подписать жалобу и обратно передать ее адвокатам для подачи в суд. Адвокатам, «к сожалению, ничего не передали». Дошло ли письмо, отправленное из СИЗО, «пока неясно».

«Дошло ли письмо, станет понятно 20 июля. К тому же мы уверены, что и самая первая жалоба соответствовала всем нормам. Но даже если с ней возникнут проблемы и письмо Виктора Бабарико дойдет позже, в каждой жалобе на решение ЦИК есть пункт о восстановлении пропущенного срока по уважительным причинам (в нашем случае срок был 3 дня)», — отмечают адвокаты претендента на президентский пост.

Жалобу в Верховный суд подготовил также Валерий Цепкало, который наряду с Бабарико не был зарегистрирован кандидатом в президенты. ЦИК вынес решение о нерегистрации Бабарико и Цепкало 14 июля. Обжаловать это решение можно было в трехдневный срок.