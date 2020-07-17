Двухлетний ребенок выпал со второго этажа в Бобруйске

В одной из бобруйских квартир несколько дней назад со второго этажа выпал ребенок.

Пока мать на несколько минут отлучилась по хозяйству в другую комнату, двухлетний малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетчатая завеса нагрузки не выдержала. В итоге ребенок выпал из окна, сообщает babruysk.by .

Ребенок отделался лишь ссадинами и ушибами.

За прошлый год в стране насчитали свыше 15 инцидентов, когда дети выпадали из окон.