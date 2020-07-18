Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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В субботу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Погода в регионах:

  • Брест +27..+29°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Витебск +24..+26°C (без осадков);
  • Гомель +25..+27°C (без осадков);
  • Гродно +26..+28°C (без осадков);
  • Могилев +25..+27°C (без осадков);
  • Минск +25..+27°C (без осадков).
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Тэги: погода

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