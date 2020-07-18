Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
В субботу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Погода в регионах:
- Брест +27..+29°C (вероятность осадков 10-15%);
- Витебск +24..+26°C (без осадков);
- Гомель +25..+27°C (без осадков);
- Гродно +26..+28°C (без осадков);
- Могилев +25..+27°C (без осадков);
- Минск +25..+27°C (без осадков).