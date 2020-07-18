Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В субботу погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Погода в регионах: