Мишустин передал Лукашенко привет от Путина

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В ходе встречи с Александром Лукашенко глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил высокий уровень организации саммита глав правительств стран, входящих в ЕАЭС.

Фото пресс-службы правительства РФ

В начале беседы он передал «самый теплый братский привет от президента России Владимира Владимировича Путина».

Мишустин напомнил, что главы государств совсем недавно виделись сначала в Москве на параде, а затем в Ржеве, назвав День Победы «очень важным, серьезным праздником для наших стран».

«Хочу сказать самые добрые слова о подготовке Евразийского экономического совета. Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы всё прошло очень профессионально, комфортно, поэтому огромное спасибо за блестящую организацию нашего совета», — приводит слова премьера его пресс-служба.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Евразийский союз

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