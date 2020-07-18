Что произошло с валютой
Минувшую рабочую неделю (12-17 июля) белорусский рубль отработал хорошо, укрепившись ко всем основным и еще двум валютам соседей Беларуси.
Согласно мониторингу, который еженедельно проводят
- евро: -0,0116 пункта (с 2,7435 до 2,7319 белорусского рубля);
- доллар: -0,0306 пункта (с 2,43 до 2,3994 белорусского рубля);
- российский рубль: -0,0667 пункта (с 3,4118 до 3,3451 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый: -0,0224 пункта (с 6,13 до 6,1076 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна: -0,2597 пункта (с 9,0146 до 8,7549 белорусского рубля за 100 гривен).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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