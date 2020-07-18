«Нас обманывают». На предвыборном собрании в Минске лидер БСДП (Грамада) призвал голосовать против Лукашенко

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов вечером 17 июля провел в минской школе № 91 предвыборное собрание граждан, на котором агитировал голосовать на выборах против Александра Лукашенко.

Игорь Борисов. Фото: БелаПАН.

Во встрече участвовало около тридцати человек. Она была организована в соответствии с нормами Избирательного кодекса, слово Борисову предоставила представитель местного избиркома.

«Назвать сегодняшние выборы в Беларуси открытыми и прозрачными язык не повернется. Нас обманывают, не дают следить за работой избирательных комиссий. Нужно наблюдение, а результаты выборов нужно отстаивать. Если это не сработает, то ситуация будет повторяться из года в год», — заявил Борисов.

По его мнению, наличие на участке наблюдателя заставляет комиссию «хотя бы более-менее заглядывать в Избирательный кодекс».

Во время выступления Борисов перечислил ряд ошибок власти, в частности, декрет «о тунеядцах», систему борьбы с коронавирусом, застой в экономике, отсутствие свободных и справедливых выборов.

Чтобы изменить ситуацию, председатель БСДП предложил гражданам отслеживать явку избирателей в качестве наблюдателей. «Таким образом мы будем иметь моральное доказательство, что нас обманывают», — считает он. Борисов призвал собравшихся быть активными избирателями, которые придут голосовать вечером 9 августа, поинтересуются результатами на своем участке и будут отстаивать свой выбор законными методами.

Во время собрания произошло несколько перепалок Борисова с депутатом Палаты представителей Сергеем Диком и молодыми людьми, которые впоследствии ушли вместе с ним. «У меня такое ощущение после вашего выступления сложилось, что если мы сейчас отсюда выйдем, то попадем в ад», — сказал на собрании Дик.

«Я, наверное, первый, кто воспользовался в Беларуси правом проводить предвыборные собрания, я его реализовал. Насколько успешно — покажет время», — заявил БелаПАН Игорь Борисов после встречи.

По его словам, основной целью была агитация против Лукашенко, организация независимого наблюдения и отстаивание своих голосов. «Мы можем заставить считать голоса, на ряде участков общество будет реально контролировать процесс, и это может иметь эффект», — считает политик.

«Общество сильно политизировалось, и нужно искать сторонников, которые будут присоединяться к демократическому движению, независимому наблюдению», — заявил Борисов.