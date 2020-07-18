Чтобы провести велопробег солидарности, гомельчанам пришлось сыграть в кошки-мышки с милицией

Около двух десятков человек приняли участие в велопробеге солидарности с политзаключенными вечером 17 июля в Гомеле. Анонс мероприятия был размещен в социальных сетях, сообщает БелаПАН .

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«Мы планировали сбор у Ледового дворца. В итоге, когда приехали на точку сбора, там уже были сотрудники милиции и ОМОН в традиционном синем микроавтобусе. Мы решили изменить место сбора и переехали на новую локацию в микрорайоне Старый Аэродром. Но и там нас уже ждали и начали вытеснять с площадки. Сотрудники милиции двинулись в нашу сторону, в итоге мы разъехались по дворам, врассыпную. Они — за нами», — сообщил информагентству один из участников велопробега, пожелавший остаться неназванным.

В итоге, по его словам, участникам велопробега удалось собраться в центре города и колонной проехать около 30 километров. «Это расстояние с учетом нашего побега от милицейских микроавтобусов. Мы — простые велосипедисты. Но наступило такое время, что мы вынуждены прятаться в родном городе от милиции и ОМОНа. Мы призываем милицию заняться реальными делами в поисках преступников, а не преследовать велосипедистов», — сказал житель Гомеля.