Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» объяснила свой отказ от поездки в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги
Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» объяснила, почему отказалась ехать в Крым для участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН сезона 2020.
Капитан «Детей» Марк Величко в видеозаявлении команды,
«А въехать через территорию России мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких, и нам этого очень не хотелось бы», — объяснил капитан.
Кроме того, команда представляет Белорусский госуниверситет, у которого есть множество партнерских университетов на территории Украины. Помешать этим отношениям «Дети Тьюринга» тоже не хотели бы.
В заключение Величко сообщил, что команда приглашена Александром Масляковым участвовать в играх очередного сезона Высшей лиги КВН, а также очень скоро примет участие в съемках программы «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.