Корреспондент «Белсата» Андреева вызвана в СК как свидетель по уголовному делу

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерина Андреева вызвана в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после акций протеста 14 июля.

Екатерина Андреева. Фотj: Алесь Корниенко / Белсат.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов, Андреева должна явиться в СК 20 июля.

Стихийные протесты начались после того, как Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, было задержано более 300 человек. Уголовное дело возбуждено по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Андреева оказалась среди полутора десятков задержанных журналистов. Позднее ее отпустили.