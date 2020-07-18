Корреспондент «Белсата» Андреева вызвана в СК как свидетель по уголовному делу

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Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерина Андреева вызвана в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после акций протеста 14 июля.

Екатерина Андреева. Фотj: Алесь Корниенко / Белсат.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов, Андреева должна явиться в СК 20 июля.

Стихийные протесты начались после того, как Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, было задержано более 300 человек. Уголовное дело возбуждено по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Андреева оказалась среди полутора десятков задержанных журналистов. Позднее ее отпустили.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: дело 14 июля президентские выборы-2020 Белсат Персона: Екатерина Андреева Виктор Бабарико Валерий Цепкало Город: Минск

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