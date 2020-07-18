В Москве выпала из окна шестого этажа 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна шестого этажа в Москве.

Екатерина Александровская, 2019 год. Фото: @alexandrovskaya.k/instagram.com

Как сообщает Росбалт со ссылкой на правоохранительные органы, тело 20-летней девушки нашли 18 июля на улице 1905 года. В квартире фигуристки нашли записку со словом «Люблю».

Отмечается, что Александровская страдала депрессией из-за неудач в спорте и уже пыталась совершить попытку суицида. Как установили эксперты, перед смертью чемпионка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что Александровская погибла в ночь на 18 июля. Причина ее гибели устанавливается.

Долгое время спортсменка выступала за Австралию и дважды выигрывала чемпионат страны в паре с Харли Уинздором, пара также победила в юниорском финале Гран-при. Последние годы Александровская тренировалась в Канаде, но после полученной на льду травмы вернулась в Россию.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину перешла в парное катание.