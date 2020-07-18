COVID-19: число подтвержденных случаев в Беларуси достигло 65 953, скончалось 495 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 65 953 (+171 за последние сутки), скончалось 495 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки отмечен прирост инфицированных, тем не менее количество новых случаев заболевания десятый день держится ниже 200. В предыдущие сутки было 159 новых случаев и шесть смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 57 856 пациентов (за последние сутки 486). Таким образом, излечилось почти 88% заболевших.

Проведено 1 183 007 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10 127.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся в особом внимании в связи с тяжестью заболевания. Более двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

9 июля министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что за последний месяц количество инфицированных COVID-19 и количество пневмоний снизилось в несколько раз. «Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями», — сказал Караник, комментарий которого показал телеканал СТВ.

Снижение заболеваемости, по словам чиновника, позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. «Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования», — дополнил он.

Как отмечают в Минздраве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем идет проверка готовности медучреждений на случай второй волны COVID-19.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За сутки выявили 237,7 тыс. новых заразившихся, что стало рекордным приростом с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения.