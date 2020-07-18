Британский дерматолог рассказал, от каких продуктов можно облысеть

Неправильный рацион может стать одной из причин выпадения волоса. Об этом предупреждает дерматолог из Великобритании Шарон Вонг, сообщает golos.ua .

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По его словам, выпадение волос провоцируют богатые источники быстрых углеводов, продукты глубокой переработки, которые стимулируют организм вырабатывать больше мужских гормонов андрогенов. К таким продуктам относятся белый хлеб, тесто для пиццы, макаронные изделия, выпечка, белая мука, белый рис, сладкие десерты, многие сухие завтраки. Если есть их ежедневно, шевелюра поредеет, уверил доктор.

Вонг также отметил, что состояние волос портится, если питанию человека недостает сложных или медленных углеводов, а также белка. Незаменимые аминокислоты можно получить, употребляя в пищу мясо, яйца, тофу, сою, гречку, лебеду (киноа), молочные продукты.