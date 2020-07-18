«Мне вскоре еще страной руководить». Канопацкая отказалась от теледебатов

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Кандидат в президенты, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая отказалась от участия в теледебатах.

Анна Канопацкая. Фото: Фейсбук.

О своем решении она сообщила на своей странице в «Фейсбуке» «с тяжелым сердцем и большим сожалением».

«Два моих конкурента по собственной глупости и жадности, решительными действиями своего бывшего хозяина, устранены. И, кажется, надо быть довольной. Вроде все идет по плану. Однако, как человек взрослый и политик ответственный, не могу позволить себе переступить через морально-этическое. В сложившейся ситуации самоустранения от предусмотренного законом публичного общения в теледебатах на глазах избирателей моего единственного реального соперника, отдавая себе отчет в существенном превосходстве над своими оставшимися конкурентами, понимая всю ответственность за сохранность и устойчивость психического здоровья некоторого числа из их сторонников, считаю необходимым заявить. Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить», — написала Канопацкая.


Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Она сообщила, что 20 июля направит официальное письмо в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов с уведомлением об отказе от участия в теледебатах с предложением перераспределить предоставленное законом время среди других кандидатов либо их доверенных лиц.

Теледебаты кандидатов в президенты запланированы на 30 июля.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 теледебаты Персона: Анна Канопацкая

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