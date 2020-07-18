Владимира Непомнящих отпустили из милиции, где продержали около трех часов

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Гомельчанина, члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, заявителя агитационной встречи против кандидата в президенты Александра Лукашенко, отпустили из милиции. Его продержали в Центральном РОВД Гомеля около трех часов.

Владимир Непомнящих. Фото: officelife.media.

Сегодня с 12 до 14 часов Непомнящих планировал провести агитационную встречу в Центре инклюзивной культуры. Мероприятие было разрешенным, на сайте администрации Железнодорожного района Гомеля был анонс о встрече. Но примерно в 11.30 активиста задержала милиция. «Были претензии к пикетам, которые прошли в Гомеле 31 мая и 14 июня. Якобы я там выступал, нарушил что-то. Протоколы вроде составляли на меня, но я ничего не подписывал», — сообщил БелаПАН Непомнящих.

Встреча с избирателями состоялась. Ее провел один из организаторов Василий Поляков. На собрании присутствовало около 50 человек. Они обсуждали политическую и экономическую ситуацию в Беларуси.

«Людей пусть было и немного, но были дискуссии. Многие из гомельчан уже отсидели «на сутках» за участие в акциях, наверное, люди боятся приходить, даже если мероприятие разрешенное. На этом этапе важно наращивать потенциал. Думаю, мы будем проводить агитацию не против Лукашенко — с ним-то все давно понятно, а за Светлану Тихановскую. «За» всегда лучше, чем «против», — сказал Поляков.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Владимир Непомнящих Василий Поляков Светлана Тихановская Город: Гомель

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