Гомельские и речицкие власти разрешили агитировать за Дмитриева только утром

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Гомельский горисполком и Речицкий райисполком разрешили проводить агитацию за кандидата в президенты Андрея Дмитриева только утром.

Как сообщил БелаПАН Олег Шабетник, являющийся доверенным лицом кандидата, команда политика в Речице уведомила власти, что будет проводить пикеты в единственном разрешенном месте — на площадке у часовни Ефросиньи Полоцкой, с 8 до 22 часов. «Но вчера мне из Речицкого райисполкома пришло письмо. Там предлагается изменить время проведения пикетов с 8 до 10 часов. В письме не указано, на каком основании нам поступает такое предложение. Причем не успел я получить письмо на почте, как к нашей команде подошла милиция и потребовала не проводить пикет, так как нам якобы разрешено только с 8 до 10», — ответил Шабетник.

Аналогичная ситуация сложилась в Гомеле. Активисты штаба Дмитриева получили письмо из горисполкома с предложением проводить пикеты с 10 до 12 часов на площадке у Центра инклюзивной культуры. Ранее Шабетник уведомлял власти, что пикеты будут проводиться на этой площадке после 16:00. «Мы пикеты проводим по уведомительному принципу, в соответствии с Избирательным кодексом. Поэтому пока будем проводить так, как и уведомляли власти», — отметил он.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: агитация президентские выборы-2020 Персона: Олег Шабетник Андрей Дмитриев Город: Речица

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