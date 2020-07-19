Легковой автомобиль полностью сгорел на Долгиновском тракте

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Вечером 18 июля стало известно о возгорании легковушки на Долгиновском тракте напротив дома № 52.

По сообщению МЧС, транспортное средство было полностью повреждено огнем. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Напротив дома № 51 по улице Сухаревской горело еще одно авто. Возгорание было зафиксировано в моторном отсеке «Пежо» 2002 г. в., однако огонь нанес транспортному средству менее серьезные повреждения, чем в первом случае.
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Тэги: самовозгорание автомобиля МЧС Город: Минск

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