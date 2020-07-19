В Нанте ликвидировали масштабный пожар храма XV века
Спасатели потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако при этом был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания.
В ходе пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, сообщает телеканал
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили самоотверженность и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине.
Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.
Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора. Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания.
Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.