В Нанте ликвидировали масштабный пожар храма XV века

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Спасатели потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако при этом был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания.

В ходе пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, сообщает телеканал BFM TV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили самоотверженность и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине.

Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора. Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.
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Тэги: пожар собор Франция Город: Нант

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