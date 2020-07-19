В Нанте ликвидировали масштабный пожар храма XV века

Спасатели потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако при этом был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания.

В ходе пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, сообщает телеканал BFM TV .

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили самоотверженность и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине.

Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора. Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.