Дмитриев готов к сотрудничеству с Тихановской, но пока не планирует с ней объединяться

Кандидат в президенты сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев готов к сотрудничеству со Светланой Тихановской, но пока не планирует с ней объединяться.

Вечером 18 июля на центральной открытой площадке минского парка Дружбы Народов начался первый предвыборный пикет Дмитриева. Он привлек внимание около 60 граждан. При этом большую часть места, отведенного городскими властями для предвыборной агитации, в это время занимала группа иностранцев, увлеченно игравших в крикет.

Молодой человек, пришедший на пикет Дмитриева, поинтересовался у кандидата в президенты его мнением о возможности объединения со штабами Тихановской, а также незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые 16 июля объявили о создании коалиции.

«Я считаю, что мы сегодня с этими тремя штабами, а если быть точнее, то со Светланой Тихановской, идем единым фронтом, — ответил сопредседатель "Говори правду". — Это абсолютное единство целей, абсолютное единство задач. Я готов и к координации, и к совместным действиям, это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, давайте смотреть на то, как будет развиваться кампания».

Дмитриев сообщил, что на 27 июля, в день 30-летия провозглашения суверенитета Беларуси от СССР, альтернативным кандидатам нужно сделать что-то, что «показало бы единство». «Тема независимости объединяет 100% всех, я на это искренне надеюсь», — сказал он.

По словам кандидата в президенты, 9 августа пройдут «не выборы, а битва за выборы». «Шесть тысяч отборных солдат режима будут считать голоса. Мы к каждому обратимся: пожалуйста, считайте голоса честно, потому что вы считаете не голос Дмитриева, Тихановской и даже Лукашенко, вы считаете голос моих детей», — заявил политик.