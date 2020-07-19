В случае избрания президентом Дмитриев не будет проводить люстрацию

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В случае избрания президентом сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев не будет проводить люстрацию представителей «старой власти».

Вечером 18 июля политик провел на центральной площадке парка Дружбы Народов свой первый в столице предвыборный пикет. Агитационное мероприятие привлекло внимание около 60 граждан, а также десятка журналистов.

На вопрос, как он поступил бы в случае избрания с людьми, нарушающими права граждан и причастными к фальсификации выборов, Дмитриев ответил: «Я считаю, что все, кто сейчас творит абсолютное беззаконие, безусловно, через независимое расследование должны за это ответить».

«Как минимум, они должны лишиться работы просто навсегда, — сказал кандидат. — Если человек фабрикует уголовное дело, ему не место в органах. Если говорить о большем чем-то, то я против люстрации. <...> По поводу членов участковых комиссий у меня пока такое мнение: всем, кто публично откажутся фальсифицировать или признаются в фальсификации сразу после выборов, мы поаплодируем и будем считать, что они с нами. Все, кто этого не сделает, безусловно, должны нести ответственность через независимое расследование и суд. Никаких расправ!»

Вместе с тем Дмитриев убежден, что этот процесс нельзя отдавать на откуп новому президенту, поскольку он превратится «в разборки новой власти со старой властью», и Беларусь в итоге «получит нового Лукашенко».

«Единственный шанс повзрослеть — это если люди, которые знали, что в отношении них было нарушение, пойдут и сами подадут в суд, сделают это актом личного гражданского участия», — заявил политик.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: иллюстрация президентские выборы-2020 Персона: Андрей Дмитриев Город: Минск

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