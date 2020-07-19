Глава Госкомвоенпрома обсудил с турецким коллегой вопросы военно-технического сотрудничества

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на этой неделе провел переговоры с председателем Президиума оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Как сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома, в ходе переговоров, которые прошли в режиме видеоконференции, «стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов двусторонних белорусско-турецких отношений с акцентом на углубление военно-технического сотрудничества, в том числе, по линии развития кооперационных связей, а также создания совместных предприятий».

Собеседники обменялись конкретными предложениями по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, как на уровне органов государственного управления, так и конкретных организаций и фирм.