Глава Госкомвоенпрома обсудил с турецким коллегой вопросы военно-технического сотрудничества

/ Экономика
Просмотров: 139

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на этой неделе провел переговоры с председателем Президиума оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Как сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома, в ходе переговоров, которые прошли в режиме видеоконференции, «стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов двусторонних белорусско-турецких отношений с акцентом на углубление военно-технического сотрудничества, в том числе, по линии развития кооперационных связей, а также создания совместных предприятий».

Собеседники обменялись конкретными предложениями по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, как на уровне органов государственного управления, так и конкретных организаций и фирм.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Госкомвоенпром Беларусь-Турция Персона: Дмитрий Пантус Исмаил Демир

Другие материалы на эту тему:

Правозащитники просят не выдавать Турции Хиджри Мамаша, которому грозят пытки

Правозащитники просят не выдавать Турции Хиджри Мамаша, которому грозят пытки

Беларусь способна помочь Турции создать единую систему ПВО

Беларусь способна помочь Турции создать единую систему ПВО

Лукашенко полетел к Эрдогану выравнивать паритет

Лукашенко полетел к Эрдогану выравнивать паритет

Турецкие каникулы Лукашенко. Эрдоган ждет белорусского друга в гости

Турецкие каникулы Лукашенко. Эрдоган ждет белорусского друга в гости