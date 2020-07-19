Фотофакт. В Таллинне провели акцию солидарности с белорусскими политзаключенными

Акция солидарности с белорусскими политзаключенными прошла 18 июня на площади Свободы в Таллинне.

Участники мероприятия выразили возмущение действиями властей Беларуси и призвали международное сообщество к солидарности в отношении к политической ситуации в нашей стране.

В акции приняли участие граждане Беларуси и Эстонии, а также коллектив Rhythms of Resistance.

29 июня у посольства Беларуси в Таллинне прошел пикет белорусской диаспоры Эстонии и неравнодушных граждан в поддержку честных и прозрачных президентских выборов в Беларуси.