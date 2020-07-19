Первый избирательный пикет Тихановской в Могилеве собрал около 500 человек

В Могилеве 18 июля прошел первый избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, который собрал около 500 человек.

Пикет прошел под бело-красно-белыми флагами на отведенной местной властью площадке перед ледовым дворцом. Сама кандидат на пикет не приехала. Не было также Вероники Цепкало, жены экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой. Пришедшие на пикет люди не скрывали разочарования их отсутствием.

«Светлана очень хотела приехать, но она занята множеством неотложных дел — пояснил собравшимся отсутствие Тихановской ее доверенное лицо Николай Масловский. — Вы знаете, что штаб Светланы разгромлен и сейчас формируется с новой силой. Ее поддерживают сильные политики, партии, общественные организации, а также штаб Виктора Бабарико и Валерия Цепкало».

Люди продолжительными аплодисментами отреагировали на слова Масловского об объединении трех женщин, которых, по его словам, в интернете называют «белорусскими красавицами», выступившими «против мужской диктатуры».

Пикет вели активисты ОГП и доверенные лица Тихановской Татьяна Сиваченко и Владимир Шанцев. Они напомнили, что власти в городе выделили только две площадки для избирательной агитации, и, по словам Шанцева, это показало, что они боятся тысяч людей, которые стояли в очередях недалеко от здания горисполкома, чтобы поддержать альтернативных кандидатов в президенты своими подписями.

Пришедшие на пикет могилевчане отмечали в разговоре с корреспондентом БелаПАН, что ждут от выборов перемен и нового лидера. «Мне надоело жить в страхе 26 лет. Я хочу жить по-человечески с достойными зарплатами и пенсиями. Ходить свободно по этой земле и ничего не бояться», — отметила участница пикета.

«Лукашенко украл нашу независимость, свободу, право выбирать и говорить то, что мы думаем, а теперь у нас появилась надежда», — добавил другой участник пикета.

Участники митинга записывались наблюдателями, чтобы, как пояснила Сиваченко, «сделать выборы честными и открытыми». Ее однопартиец Шанцов сообщил, что команду могилевских наблюдателей пополнили около 80 человек.

По его словам, во время пикета инцидентов и задержаний не было. Правозащитники также не располагают информацией о задержанных. Однако они сообщили, что ГАИ оштрафовала более десятка водителей, которые приветствовали участников пикета звуковыми сигналами своих авто.