Несовершеннолетняя велосипедистка погибла при наезде в Гомельском районе

Под Гомелем ВАЗ влетел в несовершеннолетних велосипедистов: девушка погибла, парень в больнице.

По предварительной информации областной ГАИ, 45-летний водитель ВАЗ ехал по трассе Гомель — аэропорт со стороны областного центра и сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении.

В результате наезда парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку на проезжую часть дороги, где на нее наехал двигавшийся сзади Alfa Romeo. От полученных телесных повреждений 16-летняя девушка умерла на месте происшествия, а 16-летнего парня с различными травмами госпитализировали.

Задержанный водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело.