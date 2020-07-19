На пикет Светланы Тихановской в Дзержинске пришли до полутысячи человек

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В Дзержинске (Минская область) 19 июля прошел избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, участие в котором приняли несколько сотен (по некоторым оценкам, около 500) человек.

Пикет прошел на отведенной властями площадке между жилым домом на улице Тихой и прудом. В нем также участвовали Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико.

Выступая перед участниками пикета, Тихановская напомнила, что ЦИК не зарегистрировал Цепкало и Бабарико, «увидев угрозу для власти». При этом, отметила она, власти не осознали, что «угроза не в кандидатах, а в самом народе, которому надоело жить в унижении и страхе». Кандидат в президенты считает, что ее муж Сергей Тихановский «разбудил белорусов».

Тихановская отметила, что зарегистрироваться вместо мужа было непростым шагом для нее. «Но когда во время сбора подписей я увидела многочисленные очереди, это придало мне много сил. И я решила, несмотря ни на что, идти дальше, и только вперед. Ведь я почувствовала ответственность за всех тех людей, которые, как и Сергей, хотят перемен», — рассказала кандидат в президенты.

Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, заявила, что реальная власть — в руках народа и отметила серьезные изменения в стране за последние два месяца. По ее словам, «люди проснулись». «Уже не слышно фраз о том, что ничего не изменится. Мы все можем изменить! Мы устали от этой вакханалии и обмана» — заявила Колесникова.

Она также призвала белорусов «сделать выбор», чтобы исполнить «мечту последних двадцати лет».

В ходе митинга представитель инициативы «Честные люди» сообщил, что 22 июля начнется онлайн-голосование за на специально созданном сервисе в интернете, чтобы реально можно было увидеть, какой поддержкой пользуется Тихановская и ее соратники.

Также, по его информации, уже поступило более 10 тысяч заявок от потенциальных наблюдателей на выборы. Он также призвал избирателей «вступать в наблюдатели», чтобы «защищать свои голоса».

Блогер Николай Масловский в ходе выступления на митинге заявил о беспрецедентном давлении на политиков и общественных активистов во время нынешней кампании. По его словам, многие из них, в том числе Николай Статкевич, Павел Северинец, много дней находятся под арестом. А Ольга Николайчик 22-е суток отбывала наказание, в условиях, сравнимых с пытками.

«Мы за мирные перемены, мирные протесты быстрее достигают цели. Женщины объединились и пошли против диктатуры», — заявил Масловский.

В ходе митинга поступили предложения от его участников обеспечить Тихановской круглосуточную  физическую защиту.

Тихановская и ее соратницы также пообещали на следующей неделе приехать в Могилев на очередной пикет, поскольку первый предвыборный пикет в этом областном центре 18 июля прошел без их участия.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: белорусская оппозиция президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Мария Колесникова Валерий Цепкало Город: Дзержинск

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