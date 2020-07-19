Лукашенко о деле «Белгазпромбанка»: все дают показания, и этот уже зарыдал

Александр Лукашенко распорядился пригласить в Беларусь специалистов Интерпола, США, Польши и России, чтобы информировать их о ходе расследования дела «Белгазпромбанка».

Об этом официальный лидер сообщил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля. Фрагмент встречи был показан 19 июля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» в сюжете, посвященном делу «Белгазпромбанка».

«Если вы думаете, что всё, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить, — заявил Лукашенко. — Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение».

По словам Лукашенко, узником совести никто из задержанных не станет.

«Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек… Все дают показания, и этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать (судя по всему, речь идет о бывшем главе правления «Белгазпромбанка» Викторе Бабарико. — БелаПАН ). Поэтому узниками совести не будут», — подчеркнул Лукашенко.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард правозащитным сообществом Беларуси были признаны политзаключенными еще 19 июня.

Как рассказал Лукашенко, он поручил следователям из КГБ и прокуратуре подготовить «все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России». «И мы им покажем эти документы», — добавил Лукашенко.

Тогда, считает он, будет понятно, «боится ли кого-то Лукашенко или там действительно уголовное преступление». «Поэтому мы открыты», — заявил Лукашенко.