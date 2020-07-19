Вероника Цепкало призвала сторонников перемен прийти на голосование 9 августа с белыми браслетами

Вероника Цепкало, супруга не зарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало, призвала сторонников перемен прийти на участки для голосования 9 августа с белыми браслетами, чтобы продемонстрировать количество противников действующей власти.

Цепкало выступила 19 июля в парке Дружбы Народов на первом в Минске предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает БелаПАН .

«Сейчас у меня на руке белый браслет, — продемонстрировала Вероника Цепкало. — Его можно сделать из абсолютно простых и доступных подручных средств. Это может быть кусок белой ткани, бинта, просто бумаги, как у меня. Такой браслет вы сделаете самостоятельно за две минуты. Белый цвет означает чистоту и изменения. Мы призываем всех тех, кто против действующей власти, прийти на выборы, чтобы у вас на руке был такой белый браслет. Таким образом мы будем видеть, что нас — большинство».

По ее словам, сегодня весь белорусский народ стоит перед историческим выбором. «Либо нам продолжать жить следующие 5, 10, 15, 20 лет так, как мы живем, когда власть использует наши налоги на покупку резиденций, самолетов, автомобилей, проведение спортивных мероприятий, цель которых никому не известна, либо мы пойдем все вместе в новую Беларусь, где белорусы будут жить достойно», — сказала Цепкало.

Действия нынешней власти, по ее словам, привели к тому, что за 26 лет население страны сократилось на 750 тысяч человек вследствие эмиграции и падения рождаемости. Она обратила внимание на то, что в прошлом году в Беларуси родилось столько детей, сколько в 1945 году, когда «страна лежала в руинах после Великой Отечественной войны».

«Действия нашей нынешней власти во время этой президентской кампании у всех вызывают негодование и возмущение, — заявила Цепкало. — Посмотрите, что с нами сделали. Трех самых сильных кандидатов бесстыжим образом сняли с этой кампании. Сергея Тихановского посадили всего лишь за то, что он выражал свою активную гражданскую позицию, на Виктора Бабарико пытаются повесить какое-то сфабрикованное дело, моего супруга не зарегистрировали в качестве кандидата, посчитав, что 50% наших с вами голосов — несуществующие голоса. Власть признает, что 50% белорусов просто не существует, мы не можем этого допускать».

«Все действия существующей власти указывают лишь на одно — режим слаб, они себя полностью скомпрометировали, они боятся нас, белорусский народ, прячутся за стенами своих замков, резиденций, частных самолетов и «майбахов». Всех нас объединяет лишь одна цель — смена действующей власти. Мы хотим перемен: видеть новые лица в нашей политике, в нашем парламенте, структурах госуправления. И мы со Светланой планируем это изменить», — подчеркнула Вероника Цепкало.

Она призвала граждан агитировать своих родственников против досрочного голосования, которое «в нашем случае означает фальсификацию», даже если будут «просить, заставлять на работе». Несмотря на то, что большинство «работают на государственных предприятиях», у них «есть право отказаться и не идти на предварительные выборы», которое «защищено законом», добавила Цепкало.

«Мы также объединенным штабом призываем максимально большое количество людей становиться наблюдателями на этих выборах. Чем больше будет нас, обычных людей из белорусского народа, на избирательных участках, тем труднее будет членам избиркомов подтасовать и сфальсифицировать выборы», — подчеркнула Цепкало.