Фотофакт. Масштабная акция солидарности с Беларусью прошла в Берлине

/ Новости Германии
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18 июля в Берлине прошла акция против репрессий со стороны государства в Беларуси в преддверии президентских выборов.

Представители белорусского сообщества в Германии собрались перед Мемориалом павшим советским солдатам, откуда прошли до берлинской телебашни рядом с Александерплатц.

«Граждане Беларуси во всем мире протестуют против насилия со стороны белорусских властей и требует свободных выборов, допуска к выборам независимых кандидатов и немедленного освобождения всех политзаключенных. Мы требуем международного внимания к текущим событиям. Действия белорусского правительства в географическом центре Европы являются недемократическими, устаревшими и бесчеловечными», — говорится в заявлении организаторов акции.

Помимо живущих в Берлине белорусов, на акцию приехали представители других регионов Германии — федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург, Гессен, Саксония, Нижняя Саксония, Бремен и других.

 

Фото предоставлены организаторами
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Тэги: Беларусь-Германия акция солидарности Город: Берлин

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