Фотофакт. Масштабная акция солидарности с Беларусью прошла в Берлине

18 июля в Берлине прошла акция против репрессий со стороны государства в Беларуси в преддверии президентских выборов.

Представители белорусского сообщества в Германии собрались перед Мемориалом павшим советским солдатам, откуда прошли до берлинской телебашни рядом с Александерплатц.

«Граждане Беларуси во всем мире протестуют против насилия со стороны белорусских властей и требует свободных выборов, допуска к выборам независимых кандидатов и немедленного освобождения всех политзаключенных. Мы требуем международного внимания к текущим событиям. Действия белорусского правительства в географическом центре Европы являются недемократическими, устаревшими и бесчеловечными», — говорится в заявлении организаторов акции.

Помимо живущих в Берлине белорусов, на акцию приехали представители других регионов Германии — федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург, Гессен, Саксония, Нижняя Саксония, Бремен и других.

Фото предоставлены организаторами