Теплая неустойчивая воздушная масса принесла дожди и грозы

В понедельник погоду в Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса.

Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +27..+29°C (вероятность дождя 60-70%, возможна гроза);

Витебск +23..+25°C (вероятность дождя 80-00%, гроза);

Гомель +26..+28°C (вероятность дождя 5-10%);

Гродно +26..+28°C (вероятность дождя 60-70%, возможна гроза);

Могилев +25..+27°C (вероятность дождя 70-80%, возможна гроза);

Минск +24..+26°C (вероятность дождя 60-70%, возможна гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).