Политолог о выборах: система дала серьезный сбой

По мнению политолога Андрея Казакевича, в Беларуси «система дала серьезный сбой».

Фото пресс-службы президента

Эксперт уверен, пишет Thinktanks.by , что в таком виде, в котором существовала до сих пор, «она больше существовать не будет».

Он убежден, что ее придется перестраивать, не имея какого-то плана. Казакевич видит два варианта ее трансформации.

«Первый — это дальнейшее сужение, скажем так, управление страной меньшинством, и все это будут знать, все будут ненавидеть аппарат, который будет палками направлять большинство в нужном аппарату направлении», — считает он.

В этом случае возникнет психологическая неустойчивость всех находящихся в системе, так как «сложно жить и работать в режиме окружающей ненависти».

Есть и другой более-менее эвалюционный путь: «Это стратегия переформатирования политического поля. Возможно, попытаться вовлечь какие-то политические силы, в принципе, это уже давно обсуждалось и такие попытки уже были — в Палате представителей появлялись, условно говоря, националисты, либералы, коммунисты».

В таком случае, говорит политолог, видимость наличия власти различных политических групп «могло бы сделать систему более плюралистичной».

Впрочем, отмечает эксперт, «власти у нас всегда боялись вести сложную политическую игру, компетенции действующей бюрократии и самого президента для таких действий оставляют этот вариант маловероятным».

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