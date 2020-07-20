Вновь двоевластие: «Шахтер» лишь неделю продержался на чистом первом месте
Завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Из-за коронавируса был перенесен поединок «Славия» — «Динамо» (БР) (в составе брестчан очень много заболевших COVID-19).
Остальные встречи завершились со следующими результатами:
- «Городея» — «Белшина» — 2:1;
- «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1;
- «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1;
- «Рух» — БАТЭ — 0:3;
- «Витебск» — «Смолевичи» — 1:0;
- «Неман» — «Шахтер» — 0:0;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Мн) — 0:0.
В турнирной таблице вновь двоевластие: БАТЭ догнал «Шахтер», который лишь по дополнительным показателям находится на первом месте:
- Шахтер — 34 очка (после 18 матчей);
- БАТЭ — 34 (18);
- Неман — 31 (17);
- Энергетик-БГУ — 29 (18);
- Динамо (Мн) — 27 (18);
- Торпедо-БелАЗ — 27 (18);
- Витебск — 26 (18);
- Динамо (Бр) — 26 (16);
- Рух — 25 (18);
- Ислочь — 23 (18);
- Славия — 22 (17);
- Слуцк — 21 (17);
- Городея — 19 (18);
- Минск — 18 (16);
- Смолевичи — 14 (17);
- Белшина — 10 (18).
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