Вновь двоевластие: «Шахтер» лишь неделю продержался на чистом первом месте

/ Спорт
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Завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Из-за коронавируса был перенесен поединок «Славия» — «Динамо» (БР) (в составе брестчан очень много заболевших COVID-19).

Остальные встречи завершились со следующими результатами:

  • «Городея» — «Белшина» — 2:1;
  • «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1;
  • «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1;
  • «Рух» — БАТЭ — 0:3;
  • «Витебск» — «Смолевичи» — 1:0;
  • «Неман» — «Шахтер» — 0:0;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Мн) — 0:0.

В турнирной таблице вновь двоевластие: БАТЭ догнал «Шахтер», который лишь по дополнительным показателям находится на первом месте:

  1. Шахтер — 34 очка (после 18 матчей);
  2. БАТЭ — 34 (18);
  3. Неман — 31 (17);
  4. Энергетик-БГУ — 29 (18);
  5. Динамо (Мн) — 27 (18);
  6. Торпедо-БелАЗ — 27 (18);
  7. Витебск — 26 (18);
  8. Динамо (Бр) — 26 (16);
  9. Рух — 25 (18);
  10. Ислочь — 23 (18);
  11. Славия — 22 (17);
  12. Слуцк — 21 (17);
  13. Городея — 19 (18);
  14. Минск — 18 (16);
  15. Смолевичи — 14 (17);
  16. Белшина — 10 (18).

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Тэги: футбол-Беларусь

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