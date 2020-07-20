Вновь двоевластие: «Шахтер» лишь неделю продержался на чистом первом месте

Завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Из-за коронавируса был перенесен поединок «Славия» — «Динамо» (БР) (в составе брестчан очень много заболевших COVID-19).

Остальные встречи завершились со следующими результатами:

«Городея» — «Белшина» — 2:1;

«Слуцк» — «Ислочь» — 2:1;

«Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1;

«Рух» — БАТЭ — 0:3;

«Витебск» — «Смолевичи» — 1:0;

«Неман» — «Шахтер» — 0:0;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Мн) — 0:0.

В турнирной таблице вновь двоевластие: БАТЭ догнал «Шахтер», который лишь по дополнительным показателям находится на первом месте:

Шахтер — 34 очка (после 18 матчей); БАТЭ — 34 (18); Неман — 31 (17); Энергетик-БГУ — 29 (18); Динамо (Мн) — 27 (18); Торпедо-БелАЗ — 27 (18); Витебск — 26 (18); Динамо (Бр) — 26 (16); Рух — 25 (18); Ислочь — 23 (18); Славия — 22 (17); Слуцк — 21 (17); Городея — 19 (18); Минск — 18 (16); Смолевичи — 14 (17); Белшина — 10 (18).

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