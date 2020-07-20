В пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошли изменения

Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали данные по количеству заболевших COVID-19, а также сведения по числу жертв этого недуга.

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Всего на утро 20 июля в мире коронавирусом нового типа заразилось 14 457 916 человек. Пятерка стран-«лидеров» по этим показателям выглядит так:

США — 3 773 206; Бразилия — 2 098 389; Индия — 1 077 781; Россия — 770 311; ЮАР — 364 328.

Как видим, ЮАР сместила Перу с пятого места.

Болезнь унесла уже 605 205 жизней. Больше всего людей умерло в следующих странах:

США — 140 534; Бразилия — 79 488; Великобритания — 45 385; Мексика — 39 184; Италия — 35 045.

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