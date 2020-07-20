В пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошли изменения

/ Мир
Просмотров: 390

Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали данные по количеству заболевших COVID-19, а также сведения по числу жертв этого недуга.

Фото Depositphotos

Всего на утро 20 июля в мире коронавирусом нового типа заразилось 14 457 916 человек. Пятерка стран-«лидеров» по этим показателям выглядит так:

  1. США — 3 773 206;
  2. Бразилия — 2 098 389;
  3. Индия — 1 077 781;
  4. Россия — 770 311;
  5. ЮАР — 364 328.

Как видим, ЮАР сместила Перу с пятого места.

Болезнь унесла уже 605 205 жизней. Больше всего людей умерло в следующих странах:

  1. США — 140 534;
  2. Бразилия — 79 488;
  3. Великобритания — 45 385;
  4. Мексика — 39 184;
  5. Италия — 35 045.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз