В пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошли изменения
Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали данные по количеству заболевших COVID-19, а также сведения по числу жертв этого недуга.
Всего на утро 20 июля в мире коронавирусом нового типа заразилось 14 457 916 человек. Пятерка стран-«лидеров» по этим показателям выглядит так:
- США — 3 773 206;
- Бразилия — 2 098 389;
- Индия — 1 077 781;
- Россия — 770 311;
- ЮАР — 364 328.
Как видим, ЮАР сместила Перу с пятого места.
Болезнь унесла уже 605 205 жизней. Больше всего людей умерло в следующих странах:
- США — 140 534;
- Бразилия — 79 488;
- Великобритания — 45 385;
- Мексика — 39 184;
- Италия — 35 045.
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