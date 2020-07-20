ГАИ проведет сегодня спецмероприятие

/ Общество
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По информации Госавтоинспекции, за минувшие выходные на дорогах страны были пойманы 174 водителя, которые находились «под мухой».

В целях борьбы с подобными явлениями сотрудники ГАИ Минской области завершают сегодня спецмероприятие «Трезвый водитель».

Наряды милиции будут нести службу у объектов торговли алкоголем (заведения общепита, АЗС и др.) особенно в вечернее и ночное время суток.

Акция направлена на укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, а также снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых водителей.

Напомним, за пьяное вождение либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года.

Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1350 до 2700 рублей (от 50 до 100 базовых величин).

За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

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Тэги: ГАИ пьянство за рулем

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