Правозащитники: непропорциональная жесткость милиции спровоцировала ответную реакцию людей

Впервые за всю историю независимой Беларуси представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не будут наблюдать за выборами, говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Итоги наблюдения за ходом президентской кампании 13-19 июля были опубликованы на spring96.org .

Как заявляют авторы отчета, в ходе текущей избирательной кампании «власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса».

По информации правозащитников, «на сегодня в Беларуси насчитывается 25 политзаключенных, большинство из которых связано с участием в избирательной кампании – претенденты в кандидаты, руководители и члены инициативных групп, блогеры».

Продолжается судебное преследование участников акций солидарности, которые проходили в Минске и регионах, отмечается в отчете.

«Непропорционально жесткие действия сотрудников милиции по задержанию мирных граждан только за факт нахождения их на улицах спровоцировали ответную реакцию людей, в том числе, к сожалению, с применением силы в отношении представителей силовых органов, что привело к возбуждению уголовных дел» — отмечают «Правозащитники за свободные выборы».

В отчете за минувшую неделю также сообщается, что «представители международных организаций и правительств зарубежных стран выразили обеспокоенность отказом в регистрации в качестве кандидатов некоторых претендентов, репрессиями против оппозиционных политиков, граждан, массовыми задержаниями на мирных акциях».

Правозащитники констатируют, что подача жалоб и обращений по-прежнему остается неэффективным средством защиты нарушенных избирательных прав как лиц, которые выдвигаются кандидатами в президенты, так и других участников выборов и наблюдателей.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

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